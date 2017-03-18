Поляки у Варшаві вийшли на марш проти расової дискримінації
16:09, сьогодні 157 Читать новость на русском
Сьогодні всім світом відзначають міжнародний день боротьби проти расизму.
Як передає кореспондент 24 Каналу, поляки вийшли на вулиці столиці, щоб заявити про свою позицію. Багато хто з них говорить, що полякам з українцями потрібно триматися разом, а расова дискримінація в принципі неприпустима до будь-кого іншого.
Активісти розповіли, що мігранти у Польщі зіштовхують з багатьма проблемами, які виникають виключно на ґрунті расових забобонів чи упереджень.
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Найбільшими ворогами активісти вважають правлячу партію Качинського "Право і справедливість", яка лицемірно маніпулюює та використовуює поняття "нація" або "мігрант" в перекрученому значенні.
Джерело: 24 Канал
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