Поляки звернулись до уряду з незвичним проханням

У Польщі група журналістів і фахівців просить владу не загострювати відносини з Литвою і Україною та не розміщувати у нових паспортах зображення зі Львова та Вільнюса.

Про це йдеться на порталі Eastbook.eu.

28 відомих поляків звернулися до Міністра внутрішніх справ з проханням не розміщувати у нових паспортах зображення зі Львова та Вільнюса.

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Документи з новим дизайном мають з'явитися у Польщі у 2018 році. На сторінках паспортів хочуть розмістити зображення так званого "Цвинтаря орлят" зі Львова. Він знаходиться на території Личаківського кладовища і там поховані учасники боїв проти ЗУНР у 1918–1920 роках.

Крім меморіалу орлят, польська влада роздумує над тим, щоб розмістити на нових паспортах і зображення Святих воріт, що у Вільнюсі.

Важливо врахувати, скільки суперечок та розбіжностей може викликати використання місць, що є частиною сусідніх із Польщею міст Вільнюса та Львова, для ілюстрації документа, який підтверджує польське громадянство,

– наголошують підписанти.

І Україна, і Литва вже висловили офіційний протест польським послам через такі наміри. Водночас в МВС Польщі заявили, що зараз лише тривають громадські обговорення. Що саме зображати на нових паспортах – остаточно вирішать у вересні.