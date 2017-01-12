Полякова розповіла, як мало не згоріла через "кокошник"

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що хоч «кокошник» і приніс їй популярність, одного разу він мало не вбив її.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Ранок з Україною", пише видання Тabloid.

Інцидент стався під час одного з її виступів.

"Кокошник зробив мене популярною. Але одного разу він зіграв зі мною злий жарт. Під час концерту на моєму кокошнику запалали свічки і "тіло" феєрверку. Все почало плавитися і капати прямо на мій одяг. Костюм почав горіти", – згадує Полякова.

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Вона додала, що на шкірі з’явились опіки та шрами.

"Тоді я болю не відчувала... І тільки після виступу я виявила на своїй шкірі опіки. Навіть шрами залишилися", – каже співачка.