Полювання на відьом, – як в Путіна зреагували на доповідь про причетність Росії до кібератак

Речник Путіна Дмитро Пєсков вважає несерйозними звинувачення США у причетності Росії до кібератак під час президентських виборах у Сполучених Штатах.

На думку російського чиновника, доповідь американської розвідки підготовлена непрофесійно і не містить доказів втручання Кремля у вибори в Сполучених Штатах, пише Радіо Свобода.

На нашу думку, як і раніше звучать абсолютно нічим не підкріплені голослівні звинувачення на досить аматорському, емоційному рівні, який навряд чи, напевно, можна застосувати до високопрофесійної роботи реально висококласних спецслужб,

– заявив Пєсков.

Пєсков назвав доповідь американських спецслужб "полюванням на відьом" і висловив сподівання, що США будуть керуватися, як він висловився, "тверезими підходами", орієнтованими на діалог.

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