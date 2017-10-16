Помер актор серіалу "Гра престолів" Рой Дотріс
19:22, сьогодні 3060 Читать новость на русском
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У понеділок, 16 жовтня, у Лондоні помер 94-річний актор Рой Дотріс. Смерть актора настала з природних причин.
Про це повідомляє The Independent.
Як розповіли члени сім'ї Дотріса, він помер у своєму будинку в оточенні родичів, в тому числі трьох доньок, онуків і правнука.
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Зазначимо, що актор став відомим завдяки зйомкам у таких фільмах, як "Серед акул", "Червона літера", "Хеллбой 2: Золота армія", "Амадей", "Золотий лід" та інші.
Дотріс відомий і тим, що в популярному серіалі "Гра престолів" зіграв роль Халліна Піроманта. Цей персонаж очолював орден алхіміків та посвятив Тіріона Ланністера в таємницю "дикого вогню".
Джерело: 24 Канал
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