Помер актор серіалу "Гра престолів" Рой Дотріс

У понеділок, 16 жовтня, у Лондоні помер 94-річний актор Рой Дотріс. Смерть актора настала з природних причин.

Про це повідомляє The Independent.

Як розповіли члени сім'ї Дотріса, він помер у своєму будинку в оточенні родичів, в тому числі трьох доньок, онуків і правнука.

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Зазначимо, що актор став відомим завдяки зйомкам у таких фільмах, як "Серед акул", "Червона літера", "Хеллбой 2: Золота армія", "Амадей", "Золотий лід" та інші.

Дотріс відомий і тим, що в популярному серіалі "Гра престолів" зіграв роль Халліна Піроманта. Цей персонаж очолював орден алхіміків та посвятив Тіріона Ланністера в таємницю "дикого вогню".