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Помер депутат від "Свободи" після страшного побиття

02:33, сьогодні 224
Олег Супруненко поряд з родиною
Олег Супруненко поряд з родиною / Соцмережі

7 серпня у Миргороді Полтавської області пішов із життя депутат від "Свободи" з Миргорода Олег Супруненко, який упродовж трьох тижнів боровся за життя після шокуючого побиття.

Про це повідомив лідер політсили Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Супруненка звіряче побили невідомі, коли той повертався з роботи – сталося це о 1 годині ночі 12 липня.

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"Нападники палицями завдали численних травм і переломів, вкрали особисті речі та документи. Знаючи Олега як послідовного активіста та борця з несправедливістю та місцевою мафією, ми переконані, що він став жертвою політичної розправи внаслідок депутатської діяльності", – підкреслює головний свободівець.

Крім того, він додав, Олег Супруненко захищав інтереси містян у Миргородській міській раді (був головою фракції ВО "Свобода", яка є в опозиції до провладної більшості), жорстко протистояв місцевому криміналу, а також був дієвим активістом і волонтером.

Земля горітиме під ногами тих, хто позбавив маленького Олегового сина батька, а Україну – справжнього борця. Вимагаємо від правоохоронців якнайшвидшого розслідування справи! Ми зробимо все від нас залежне, аби винних було покарано! – підсумував Тягнибок.

Теги: Новини України Олег Тягнибок Кримінальні новини Втрати Полтава ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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