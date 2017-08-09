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Помер Глен Кемпбелл – легендарний кантрі-музикант

00:29, сьогодні 73 Читать новость на русском
Помер Глен Кемпбелл
Помер Глен Кемпбелл / Rollingstone.com

У вівторок, 8 серпня, на 81 році життя помер американський актор і відомий кантрі-виконавець Глен Кемпбелл. Музиканта не стало після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера.

Про це повідомляє Rolling Stone.

"З важким серцем ми змушені повідомити про смерть нашого улюбленого чоловіка, батька, дідуся і легендарного співака та гітариста Глена Кемпбелла", – мовиться в заяві його родини.

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Кемпбелл народився в в місті Білстаун, штат Арканзас. В середині 1960-их він був одним з найпопулярніших гітаристів у США. У 1967 році американська академія звукозапису нагородила Кемпбелла премією Греммі в кантрі- та в поп-номінаціях.

Додамо, що за 60 років музичної кар'єри музикант продав більше 45 мільйонів своїх платівок.

Теги: Втрати Музика США LifeStyle
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