Помер Глен Кемпбелл – легендарний кантрі-музикант

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У вівторок, 8 серпня, на 81 році життя помер американський актор і відомий кантрі-виконавець Глен Кемпбелл. Музиканта не стало після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера.
Про це повідомляє Rolling Stone.
"З важким серцем ми змушені повідомити про смерть нашого улюбленого чоловіка, батька, дідуся і легендарного співака та гітариста Глена Кемпбелла", – мовиться в заяві його родини.
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Кемпбелл народився в в місті Білстаун, штат Арканзас. В середині 1960-их він був одним з найпопулярніших гітаристів у США. У 1967 році американська академія звукозапису нагородила Кемпбелла премією Греммі в кантрі- та в поп-номінаціях.
Додамо, що за 60 років музичної кар'єри музикант продав більше 45 мільйонів своїх платівок.