У США на 61-му році життя помер голлівудський актор Білл Пекстон.

Про це оголосила сім'я актора, повідомляє The Guardian.

За даними видання, актор помер від ускладнень після операції. Представники родини не розкрили жодних інших деталей і попросили поважати їхнє право на приватне життя.

Вільям "Білл" Пекстон – американський актор та кінорежисер. Отримав популярність після зіграних ролей у фільмах "Чужі" (1986), "Правдива брехня" (1994), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) і "Титанік" (1997). Також відомий за телесеріалом "Велике кохання" (2006 - 2011).

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