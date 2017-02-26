20:09
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація
Випуск новин
19:09, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Помер голлівудський актор

18:19, сьогодні 4173 Читать новость на русском
Помер Білл Пекстон
Помер Білл Пекстон / IGN

У США на 61-му році життя помер голлівудський актор Білл Пекстон.

Про це оголосила сім'я актора, повідомляє The Guardian.

За даними видання, актор помер від ускладнень після операції. Представники родини не розкрили жодних інших деталей і попросили поважати їхнє право на приватне життя.

Вільям "Білл" Пекстон – американський актор та кінорежисер. Отримав популярність після зіграних ролей у фільмах "Чужі" (1986), "Правдива брехня" (1994), "Аполлон-13" (1995), "Смерч" (1996) і "Титанік" (1997). Також відомий за телесеріалом "Велике кохання" (2006 - 2011).

Читайте також: Зірку "Москва сльозам не вірить" раптово госпіталізували

Теги: США LifeStyle Кіно Голлівуд
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Без права на помилку
сьогодні, 18:05 Без права на помилку
Олег Постернак 777
10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
сьогодні, 16:07 10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
1752
Хто змагається за
сьогодні, 14:37 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
663
Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
сьогодні, 11:50 Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
6413
Интересное фото с Савченко в Донецке
сьогодні, 11:30 Интересное фото с Савченко в Донецке
Денис Казанський 7672
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук