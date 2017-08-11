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Помер український художник Кирило Проценко

14:51, сьогодні 573 Читать новость на русском
Помер художник Кирило Проценко
Помер художник Кирило Проценко / m.znaj.ua

Помер художник Кирило Проценко на 51-му році життя. В українського митця не витримало серце.

Про смерть художника повідомив арт-критик Костянтин Дорошенко, пише Styler.

"Помер Кирило Проценко, художник, якого охарактеризує швидше європейське розуміння слова "артист" – реалізований на різних творчих територіях. Всюди – переконливо і легко. Як буває тільки з глибокими освіченими людьми, чия внутрішня робота, аналіз, продуманість художнього жесту не видно оточуючим як потуги. Результат же – оптимальний, гармонійний і м'який, наче помах крил метелика", – зазначив Дорошенко.

Читайте також: Український музикант Іван Денисенко помер на сцені під час виступу в Естонії

Помер художник Кирило Проценко

Помер художник Кирило Проценко

Довідка: Кирило Проценко – український митець, який займався фотопроектами, відеороботами, які представляв на міжнародних кінофестивалях. Також Кирило захоплювався скульптурою, саунд-інсталяцією.

Теги: LifeStyle Новини України Втрати Мистецтво
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