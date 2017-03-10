Помер легендарний гонщик Формули-1

Легендарний британський гонщик Джон Сертіз помер у віці 83 років у Лондоні.

Гонщик став чемпіоном світу Формули-1 у 1964 році в складі Ferrari і чотириразовим чемпіоном світу з мотоперегонів, повідомляє Іsport. Сертіз – єдиний чемпіон світу на двох і чотирьох колесах.

Джона Сертіза госпіталізували в лютому з гострим респіраторним захворюванням. Проте вже 10 березня він пішов із життя.

У 2008 році Сертіз був удостоєний звання Командора Британської імперії, а після смерті Джека Бребема в 2014 році залишався найстаршим чемпіоном світу Формули-1.

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Син Джона Сертіза помер раніше за батька. У 2009 році у віці 18 років гонщик Генрі Сертіз помер під час гонки в Брендс-Хетч (Великобританія).

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