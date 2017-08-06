Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця

Іван Денисенко, попри свою не звичну зовнішність, був справжнім митцем – як чудовим музикантом, так і прекрасним художником, за плечима якого не один концерт і не одна виставка.

Іван Денисенко помер прямо на сцені у Талінні під час концерту. Митець зовсім трохи не дожив до свого 34-річчя, яке він мав відзначати третього вересня.

За два дні до смерті

Малювати почав Іван зовсім рано – у трирічному віці. Це й не дивно, оскільки його дідусем був відомий український художник Михайло Денисенко (1917-2001). Такий творчий потяг став причиною і того, що після закінчення школи він вступив до Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

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Зауважимо, що саме тут помітили його співочий талант, відтак хлопця запросили до народної співочої капели "Золоті ворота", яка є відомою на всю країну. Крім того, Іван подружився з людьми, які познайомили його з блюзом, і з якими він пізніше створив музичний гурт.

Починав Іван свій музичний шлях з виступів у блюз-барі "Рег-тайм" і згодом взяв собі псевдонім Ivan Blues.

"В блюз-рок я прийшов з хард-року та хеві-металу. З'явилася технічна можливість відійти від Чикаго і згадати тінейджерські мрії стати таким, як Річі Блекмор", – підкреслював свого часу музикант.

Людмила Познянська – Слідами БлюZа за участі IVAN BLUES & FRIENDS

Перший концерт Ivan Blues & Friends відбувся 31-го грудня 2007 року. З цього часу музиканти почали регулярно виступати у закладах Києва та записали шість альбомів, два з яких – авторський блюз українською мовою.

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Крім того, його було задіяно у виставі Леся Подерев’янського "Павлік Морозов", в епізодичних ролях він знімався і в таких російських фільмах, як "Я знаю, что вы не сделали этим летом" режисера Юрія Бакуна, "Матч" Андрія Малюкова, а також в рекламі та інших проектах.

До слова, Іван усе своє життя прожив у провінційному Василькові, хоча міг не раз перебратися до Києва.

Чому не переїжджаю до Києва? Через цю природу, яку відображаю у своїх картинах. Мені здається, пейзаж з натури – найвідвертіший, найчесніший жанр живопису. Тільки зараз до нього рідко звертаються. Сучасні люди мчать на шаленій швидкості, не встигаючи розглядати головного: як вітер колише верхівки дерев, як хлюпається річка та скільки краси дарує нам природа,

– наголошував митець.

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Додамо, що Іван Денисенко страждав на акромегалію – це захворювання, пов'язане з порушенням функції передньої долі гіпофіза, яке супроводжується збільшенням кісток, стоп, черепа, особливо його лицьової частини. Вона виникає зазвичай після завершення росту організму та триває багато років. Причиною захворювання стала доброякісна пухлина мозку.

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