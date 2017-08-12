В Ізраїлі помер найстаріший чоловік світу Ісраель Криштал. Йому було 113 років.

Трохи більше, ніж через місяць йому б виповнилось 114, інформує ізраїльське видання "9 канал".

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Чоловік народився 15 вересня 1903 року на території тодішньої російської імперії.

Його батько загинув під час Першої світової війни, а мати померла, коли хлопчикові виповнилось всього 7 років.

У 17 юнак переїхав у Польщу, де його й застала Друга світова. В перші дні нацистської окупації він опинився в гетто.

У 1944 році нацисти відправили його разом з дружиною та дітьми у концтабір Освенцім і з усієї родини вижив лише він.

В Ізраїль Криштал повернувся у 1950-му році і впродовж останніх років жив у Хайфі.

У Книгу рекордів Гіннесса як найстаріший чоловік на планеті Ісраель Криштал був внесений після смерті японця Ясутаро Коіде, якому на момент смерті було 112 років.