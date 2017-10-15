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Помер популярний російський актор

22:16, 15 жовтня 5062 Читать новость на русском
Дмитро Мар'янов
Дмитро Мар'янов / Фото з відкритих джерел

На 48-му році життя 15 жовтня помер російський актор Дмитро Мар'янов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актор помер по дорозі в лікарню підмосковного міста Лобні. Туди актора везли друзі, після того, як почав себе погано почувати.

Причина смерті актори наразі не встановлена.

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Мар'янов відомий за зйомками у фільмах та серіалах, зокрема він знімався у фільмі "День радіо".

Теги: Новини України LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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