Помер популярний російський актор

На 48-му році життя 15 жовтня помер російський актор Дмитро Мар'янов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актор помер по дорозі в лікарню підмосковного міста Лобні. Туди актора везли друзі, після того, як почав себе погано почувати.

Причина смерті актори наразі не встановлена.

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Мар'янов відомий за зйомками у фільмах та серіалах, зокрема він знімався у фільмі "День радіо".