Помер популярний російський актор
22:16, 15 жовтня 5062 Читать новость на русском
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На 48-му році життя 15 жовтня помер російський актор Дмитро Мар'янов.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Актор помер по дорозі в лікарню підмосковного міста Лобні. Туди актора везли друзі, після того, як почав себе погано почувати.
Причина смерті актори наразі не встановлена.
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Мар'янов відомий за зйомками у фільмах та серіалах, зокрема він знімався у фільмі "День радіо".
Джерело: 24 Канал
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