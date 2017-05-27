Помер справжній друг України – як відомі українці відреагували на смерть Збігнєва Бжезінського

Перші особи України з гіркотою відреагували на смерть відомого американського політолога та державного діяча Збігнєва Бжезінського.

Зокрема, президент Петро Порошенко заявив, що помер "справжній друг України".

"Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський - гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України! ", – написав Порошенко.

Прем’єр Володимир Гройман наголосив, що Бжезінський дуже добре розумів роль України на Міжнародній арені.

"Збігнєв Бжезінський – політик, який дуже добре розумів роль України на "шаховій дошці" Європи і світу", – сказав український прем’єр.

Журналіст Віталій Портніков у своєму матеріалі для "Радіо Свободи" пише, що Бжезінський набагато краще за інших американських фахівців розумів Центральну і Східну Європу та колишній Радянський Союз. Можливо справа полягає в тому, що політолог народився у Польщі.

"Він говорив про крах Радянського Союзу ще тоді, коли більшість політиків і експертів радила сприяти реформам Михайла Горбачова. Саме тому завжди був відданим прихильником демократії у своїй рідній Польщі. І саме тому в перші дні Майдану 2013-2014 років стверджував, що Україна стане справжньою демократією", – розповів український журналіст.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що на 89-му році життя помер американський політолог і державний діяч, колишній радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Бжезінський.