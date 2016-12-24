Помер учасник відомого британського рок-гурту

Гітарист гурту Status Quo Рік Парфітт помер в іспанській лікарні у віці 68 років.

Про це повідомив його агент, передає BBC.

Він помер від важкої інфекції після того, як потрапив в лікарню в четвер після ускладнень травми плеча.

Парфітт готувався почати сольну кар'єру з альбомом і автобіографією, що планував видати у 2017 році.

Відомо, що музикант мав низку проблем зі здоров'ям, зокрема із сердечно-судинною системою.

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У жовтні цього року, музикант заявив, що більше не буде виступати зі своїм гуртом після того, як влітку пережив серцевий напад.