Помер відомий англійський виконавець

Відомий британський музикант Джордж Майкл помер у себе вдома.

Співак помер на 54-му році життя. Смерть зірки, підтвердила місцева поліція, повідомляє ВВС.

Причини поки що не повідомляються. Поліція не виявила ніяких підозрілих обставин.

Відомо, що в 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Тоді він був на межі життя і смерті, і через апарат штучної вентиляції легенів міг втратити голос. Проте пізніше музикант оголосив про повне одужання.

Довідка: Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар'єру він почав в 1980-х роках в складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру. Всього музикант випустив шість сольних альбомів.



За свою кар'єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, в тому числі три премії Grammy і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.