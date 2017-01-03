Помер відомий письменник і критик

Пішов з життя англійський письменник і критик Джон Берджер.
Йому було 90. Письменник жив у Парижі.
Берджер народився в Лондоні. Спершу він працював художником та виставляв свої роботи у галереях Англії.
З часом він почав писати критичні статті, публікувався у журналі New Statesman. Також Берджер почав писати і власні твори. Його перший роман "Художник нашого часу" був опублікований в 1958 році.
У 1972 році йому присудили Букерівську премію за роман "Джі". У 1991 році Берджер став лауреатом премії Петрарки.
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