Помер відомий письменник і критик

Пішов з життя англійський письменник і критик Джон Берджер.

Йому було 90. Письменник жив у Парижі.

Rest in power John Berger (1926-2017) ? https://t.co/HSIVBy0D8J — Verso Books (@VersoBooks) 2 січня 2017 р.

Берджер народився в Лондоні. Спершу він працював художником та виставляв свої роботи у галереях Англії.

З часом він почав писати критичні статті, публікувався у журналі New Statesman. Також Берджер почав писати і власні твори. Його перший роман "Художник нашого часу" був опублікований в 1958 році.

У 1972 році йому присудили Букерівську премію за роман "Джі". У 1991 році Берджер став лауреатом премії Петрарки.