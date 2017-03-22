Помер відомий радянський актор

В Естонії помер актор естонський і радянський Лембіт Ульфсак. Він добре відомий грою у фільмах "Мері Поппінс, до побачення" та "В пошуках капітана Гранта".

Про це пише видання ERR. Актор помер на 70-му році життя. Що стало причиною смерті наразі невідомо. Останній фільм, в якому зіграв Ульфсак – "Фехтувальник", вийшов у 2015 році. На рахунку Ульфсака кілька режисерських робіт, зокрема "Радості середнього віку" (1987) і "Таємний агнець" (1992). Читайте також: Помер найстаріший мільярдер у світі Девід Рокфеллер