23:19
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, сьогодні
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Новий конкурс на посаду аудитора НАБУ. Викриття банди грабіжників
Випуск новин
22:54, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ

Помер відомий радянський актор

21:59, сьогодні 1934 Читать новость на русском
Лембіт Ульфсак
Лембіт Ульфсак / Фото з відкритих джерел

В Естонії помер актор естонський і радянський Лембіт Ульфсак. Він добре відомий грою у фільмах "Мері Поппінс, до побачення" та "В пошуках капітана Гранта".

Про це пише видання ERR.

Актор помер на 70-му році життя. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Останній фільм, в якому зіграв Ульфсак – "Фехтувальник", вийшов у 2015 році.

На рахунку Ульфсака кілька режисерських робіт, зокрема "Радості середнього віку" (1987) і "Таємний агнець" (1992).

Читайте також: Помер найстаріший мільярдер у світі Девід Рокфеллер

Теги: Кіно Естонія Втрати LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук