Помер відомий рок-музикант

На 70 році життя помер лідер популярної американської групи Allman Brothers Band Грегг Оллман.

Про це гурт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Музиканти зазначили, що їхній колега помер мирною смертю у себе вдома у Савані, штат Джорджія.

Також музиканти зазначили, що останніми роками їхній лідер часто хворів та мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Виконання музики підняло його і змусило рухатися в найважчі часи,

– додали товариші Оллмана.

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