Помер відомий рок-музикант

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На 70 році життя помер лідер популярної американської групи Allman Brothers Band Грегг Оллман.
Про це гурт повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Музиканти зазначили, що їхній колега помер мирною смертю у себе вдома у Савані, штат Джорджія.
Також музиканти зазначили, що останніми роками їхній лідер часто хворів та мав серйозні проблеми зі здоров’ям.
Виконання музики підняло його і змусило рухатися в найважчі часи,
– додали товариші Оллмана.
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