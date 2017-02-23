Помер відомий російський актор

У віці 78 років пішов з життя відомий російський актор театру і кіно Олексій Петренко.

Про смерть актора повідомили на сайті Спілки кінематографістів Росії. Причини смерті – поки не відомі.

Петренко народився в 1938 році в селі Чемер Чернігівської області, він закінчив Харківський театральний інститут.

Артист працював в Ленінградському театрі імені Ленсовета, Московському драматичному театрі на Малій Бронній, у МХАТі.

Олексій Петренко (в центрі)

Петренко багато знімався в кіно, на його рахунку більше 70 ролей у фільмах. Найвідоміші з них – "ТАСС уповноважений заявити", "Жорстокий романс", "В'язень замку Іф", "Сибірський цирульник", "Стомлені сонцем-2".

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