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Помер відомий спортивний коментатор

17:55, сьогодні 3935 Читать новость на русском
Помер відомий спортивний коментатор Володимир Перетурін
Помер відомий спортивний коментатор Володимир Перетурін / sportfiction.ru

На 79-му році з життя пішов російський спортивний телекоментатор Володимир Перетурін.

Про це повідомляє "Р-Спорт" з посиланням на друзів коментатора.

Як відомо, Володимир Перетурін переніс кілька інсультів, а в останні роки коментатор був прикутим до ліжка.

Журналіст працював на центральному телебаченні СРСР, висвітлюючи найбільші змагання з футболу та інших видів спорту. Також Петрутін працював коментатором на Олімпійських іграх та був провідним ведучим телепрограми "Футбольний огляд".

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Додамо, нещодавно світ покинув всесвітньо відомий американський фотограф Стенлі Грін.

Теги: Новини Росії Втрати СРСР
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