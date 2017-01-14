Помер відомий український вчений

В ніч на 14 січня помер визначний український вчений, професор Ілля Лихтарев.

Про це повідомив журналіст Сергій Костеж.

Він – один з керівників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС, фізик, чиї книги перекладали і перевидають досі в Європі і США, творець і директор Українського інституту ядерного захисту, одного з небагатьох сучасних дослідницьких центрів у своїй сфері, авторитет якого визнається в усьому світі,

– написав журналіст.

Ілля Лихтарев – доктор фізико-математичних наук, професор, генеральний директор "Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технологічних наук України.