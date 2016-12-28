Помер заслужений артист України

На 73-му році з життя пішов відомий диригент, народний артист України Олександр Зюзькін.

Про це повідомляє Великоолександрівська сільська рада у Facebook. "Тяжка, невиліковна хвороба відібрала життя справжнього патріота України, людини з великої літери", – йдеться у повідомленні. Олександр Зюзькін був засновником та диригентом Народної хорової академічної капели ім. Павла Чубинського, а також – директором Великоолександрівської школи мистецтв та ремесел. Читайте також: Помер радник глави Генштабу України Зазначимо, 17 грудня пішов з життя учасник українського визвольного руху 40-х років, дисидент та мовознавець Святослав Караванський.

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