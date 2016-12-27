Померла астроном, яка причетна до відкриття "темної матерії"

Померла астроном Віра Рубін, дослідження обертання галактик якої привели вчених до розвитку теорії "темної матерії".

Астроном померла на 88-у році від природних причин, повідомляє ВВС.

Рубін здобула багато нагород, зокрема стала другою в історії жінкою-астрономом, яку обрали до Національної академії наук США. Проте багато хто дивувався, чому їй так і не вручили Нобелівську премію.

У 1974 році Рубін виявила, що зірки на краю галактик рухаються швидше, ніж до цього вважалося. За розрахунками гравітації, які використовували лише видиму матерію галактик, ці зовнішні зірки мали б рухатися повільніше.

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Щоби пояснити її дослідження у світлі законів гравітації вчені припустили, що існує матерія, яку ми не можемо побачити і назвали її "темною матерією".

Це невизначений вид матерії, на який припадає близько 27% всієї маси та енергії всесвіту.