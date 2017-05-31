Померла Моллі Пітерс, яка грала дівчину Джеймса Бонда

Англійська актриса Моллі Пітерс, яка відома багатьом за роллю дівчини Джеймса Бонда у 1965 році, пішла з життя на 76 році. Причина смерті британської актриси залишається невідомою.

Таку сумну звістку повідомили на офіційній сторінці відомої "бондіани" в Twitter.

"Нам сумно чути, що Моллі Пітерс померла у віці 75 років. Наші думки зараз з її сім'єю", – говориться в повідомленні.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY — James Bond (@007) 30 травня 2017 р.

До слова, Пітерс зіграла в четвертій частині фільмів про Джеймса Бонда під назвою "Кульова блискавка" з Шоном Коннері у 1965 році. Сама актриса народилася 15 березня 1942 року в Саффолку. Її кар'єра виявилася недовгою: на рахунку Моллі всього три художні фільми, знятих в другій половині 1960-х років (включаючи "Кульову блискавку") і два телесеріали.

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Моллі Пітерс і Шон Коннері у фільмі "Кульова блискавка" (1965)

В одній з частин "бондіани" "Кульова блискавка" Моллі Пітерс грала Патрицію Фірінг, "дівчину Джеймса Бонда" (його роль виконав Шон Коннері). Її участь стало визначною тому, що вона стала першою актрисою в серії фільмів про агента 007, яка зважилася з'явитися на екрані оголеною. Власне через це кінострічку хотіла привласнити прокатний рейтинг Х (для глядачів старших 17 років).



Напівоголена Моллі Пітерс у фільмі "Кульова блискавка" (1965)

Фільм "Кульова блискавка" отримав "Оскар" за спецефекти, Golden Screen нагороду як кращий фільм 1966 року і премію Golden Laurel як кращий фільм у жанрі екшн і драми.

Нагадаємо, що лише тиждень тому помер відомий британський актор Роджер Мур, який зіграв роль Джеймса Бонда у семи частинах "бондіани". Британському актору було 89 років і причиною смерті стало захворювання на рак.

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