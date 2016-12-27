Померла принцеса Лея з "Зоряних воєн"

У віці 60 років у Лос-Анджелесі пішла з життя американська акторка Керрі Фішер, яка запам'яталася роллю Леї Органи у кіносазі "Зоряні війни".

Як повідомляють іноземні ЗМІ, 23 грудня в акторки стався серцевий напад, коли вона летіла з Лондона до Лос-Анджелеса, відтак її довелося госпіталізувати.

За словами актриси Анни Акани, яка з нею разом летіла, Керрі не дихала упродовж 10 хвилин після нападу. Коли літак прибув до Лос-Анджелеса, медики зробили їй масаж серця, що тривав 15 хвилин. Лише потім у Фішер з’явився пульс.

У лікарні мисткиню приєднали до апарату вентиляції легень, а потім поклали у кімнату інтенсивної терапії.

Смерть зірки "Зоряних воєн" підтвердила її родина.

Дуже сумна звістка від Біллі Кетрін Лурд, доньки Керрі Фішер. Вона розповіла, що її мати пішла із життя уранці 27 грудня. Її любив увесь світ і за нею всі дужу сумуватимуть. Родина акторки дякує всім за співчуття та молитви,

– зазначив речник сім’ї Фішер Саймон Холлс.

Керрі Фішер народилася 21 жовтня 1956 року в Беверлі-Хіллз в родині актора та співака Едді Фішера, а також актриси Деббі Рейнольдс.

Популярною вона стала після того, як у 70-80-х роках знялася в трьох епізодах "Зоряних воєн". Крім того, у 2015 році на екрани вийшов сьомий епізод кіносаги – "Пробудження сили", в якому серед персонажів знову була Лея Органа у виконані Фішер, а у 2017-му планувалася прем'єра восьмого епізоду "Зоряних воєн" за участю актриси.

Також зірка саги грала в таких фільмах, як "Брати Блюз" і "Коли Ларрі зустрів Саллі".

У 1980-х Фішер написала книгу "Листівки з обриву", що стала бестселером. Там розповідалося про її власний досвід боротьби з наркозалежністю.

Читайте також: Помер зірка "Зоряних воєн"

Нагадаємо, напередодні з життя пішов відомий співак Джордж Майкл.