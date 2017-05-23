Померла відома голлівудська акторка

Відома Голлівудська актриса Діна Мерілл (справжнє ім'я – Ніденіе Марджорі Хаттон) померла на 93-ьому році життя у своєму будинку в Нью-Йорку.

Як повідомляє The New York Times, смерть жінки підтвердив її син. Акторка страждала від деменції з тільцями Леві (поєднання паркінсонізму і прогресуючого когнітивного дефіциту, що супроводжується спонтанними зоровими галюцинаціями і чіткими коливаннями повсякденної активності та когнітивних функцій). Саме ця хвороба і стала причиною смерті.

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Діна Мерілл (1956 рік, зйомки для Vogue)

Взявши превдонім Діна Меррілл, вона дебютувала в кіно в 1957 році у фільмі "Кабінетний гарнітур". Після вона зіграла кілька головних жіночих ролей у Голлівудських фільмах, таких як "Операція "Нижня спідниця" з Кері Грантом, однак в шістдесятих вона в основному виконувала другорядні ролі дружин або подруг головних героїв.

Акторка отримала хороші відгуки від критиків за роль у фільмі "Весілля", проте після в основному з'являлася на телебаченні, в таких серіалах як "Бетмен", "Човен кохання" і "Готель".



Діна Мерілл (2005 рік)