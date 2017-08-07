Померла відомий волонтер Людмила Таран

6 серпня уві сні померла 37-річна Людмила Таран, яка була волонтером організації "Вокзал Дніпро".

Про це повідомила Наталія Попопа на сторінці у Facebook.

"Людмила Таран, Людочка-Сонечко, померла сьогодні у ві сні. Це була чудова дівчина-волонтер. Безвідмовна і цілодобова. Скільки добра робила ця тендітна пташечка, скільки невтомної допомоги дала іншим. Люда – величезна втрата для всіх", – йдеться у дописі.

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Дівчина також займалася організацією допомоги українським військовим в зоні АТО фактично з самого початку бойових дій на Донбасі. У Людмили залишився син, який у 2017 році закінчив 11 клас.

Друзі, знайомі і колеги по роботі висловлюють щирі співчуття сім'ї волонтерки.

"Кажуть що уві сні вмирають святі люди. Лягаєш спати тут, прокидаєшся там! Людочка мила, ти була дійсно святою. Ти завжди була поруч з тими, хто потребував допомоги, бачила як важко рідним і близьким", – пише Владислав Шумейко.