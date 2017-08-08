Понад 400 тисяч українців просили захисту в Росії: де ще рятуються біженці зі сходу

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427,24 тисячі громадян України просили про надання притулку в Росії з січня 2014 року.
Про це йдеться в інформаційному бюлетені Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише "Інтерфакс". Згідно з інформацією, із січня 2014 року про надання притулку в Німеччині просили 9,6 тисячі українців, в Італії – 9,3 тисячі, у Польщі – 4,3 тисячі, у Франції – 3,5 тисяч, у Швеції – 3,1 тисячі людей.
При цьому статус особи, що перебуває під додатковим захистом в Україні, отримали 1 тисяча 497 біженців з Афганістану, 446 – Сирії, 194 – Вірменії, 157 – Азербайджану, по 133 – Росії та Сомалі.
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У 2016 році заяви на отримання притулку в Україні подали 6 тисяч 573 людини, із них 25% – з Афганістану, по 10% – із Сирії та Росії, 6% – з Узбекистану, 5% – з Іраку.