Понад 50 БТРів отримали ЗСУ від "Укроборонпрому" за минулий рік

За минулий рік ДП "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виробило для українських бійців більше півсотні нових БТР-3.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Ці нові броньовані машини, оснащені сучасними бойовими модулями із потужним гарматним та керованим ракетним озброєнням, посилили ряди Збройних сил України та Національної гвардії,

– мовиться у повідомленні.

Силами заводу протягом 2016 року було відремонтовано близько 140 одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння. Більшість з них – силами ремонтних бригад, які відновлювали військову техніку безпосередньо у польових умовах зони АТО.

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Зазначається, що "Київський бронетанковий завод" у цьому році завершив монтаж абсолютно нового цеху для виробництва корпусів для БТР-3. Для цього підприємство організувало сучасне складально-зварювальне виробництво. Завдяки налагодженню нового етапу виробництва завод отримав можливість принципово, в рази, наростити виробництво, скоротити витрати та закласти новий технологічний потенціал підприємства. Це є ще одним важливим кроком у розвитку українського виробництва бронетанкової техніки.