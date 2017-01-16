Понад 70 країн закликали Ізраїль і Палестину до примирення

Понад 70 країн закликали Ізраїль і палестинців знову заявити про свою прихильність мирному врегулюванню та утримуватися від односторонніх дій.

Про це йдеться у прес-релізі за підсумками конференції щодо Близькосхідних мирних переговорів в Парижі 15 січня.У заяві є заклик до обох сторін "офіційно знову заявити про свою прихильність рішенню про створення двох держав", пише "Радіо Свобода".

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Палестинці привітали присутніх, але прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху – який відмовився від участі в заході – заявив про "фальсифікації" проти Ізраїлю.

Останній раунд прямих 9-місячних мирних переговорів провалився на тлі напруженості в квітні 2014 року.