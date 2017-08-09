Понад сотня людей отруїлися екзотичним фруктом

Понад 100 людей у Сполучених Штатах заразилися сальмонелою через папаю, привезену з Мексики.

Про це повідомляє ВВС.

Спалах помітили у 16 штатах. Одна людина у штаті Нью-Йорк загинула, ще 35 хворих ушпиталили.

В Американському центрі з контролю захворювань (CDC) повідомляють, що папая Maradol, яку імпортують із Мексики, є "імовірним збудником". Там вважають, що спалах почався із однієї ферми в Кампече у Мексиці, яка продає папаї під торговими марками Caribena, Cavi та Valery в США.

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Ризик зараження сальмонеллою, як правило, пов'язаний із тваринами та такими продуктами як, наприклад яйця, молоко та м'ясо.

Проте фрукти та овочі також можуть бути збудниками, якщо вирощуються на фермах, де тварини можуть із ними контактувати.