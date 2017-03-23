16:20
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 14:00: У центрі Києва вбили людину. Горять склади з боєприпасами
Випуск новин
16:06, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Пономарьов назвав особу, яка може стояти за вбивством Вороненкова

15:54, сьогодні 730 Читать новость на русском
Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов / radiosvoboda.org

Убитий екс-депутат Росії Денис Вороненков розслідував відмивання грошей російськими правоохоронцями. Тому до його вбивства можуть бути причетні фігуранти цієї справи.

Про це під час брифінгу в Києві розповів російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"Денис був дуже цінним придбанням для України, він справді дуже багато знав. Він знав якраз про те, що робить вразливою путінську владу, – про фінасові потоки, справу "трьох китів". Це одна із найрезонансніших справ початку 2000-х років, коли багато генералів втратили свої позиції і було змінено повністю керівництво митниці. І на цьому Денис здобув дуже багато ворогів", – сказав він.

Читайте також: Перебіжчик, зрадник чи цінний свідок: ким був убитий Вороненков

Пономарьов розповів, що ці вороги вже влаштовували замахи на нього в Росії. Тоді Вороненкова вилікували у Франції. Коли він став депутатом Держдуми Росії, було три спроби зняти з нього депутатську недоторканність. А на останніх виборах були грубі фальсифікації, де йому не дали переобратися, хоча, швидше за все, він переміг там, зазначив Пономарьов. Саме тому Вороненков з дружиною і виїхав в Україну.

Тут він дав свідчення у справі Януковича і збирався працювати над розслідуванням цих корупційних справ, які відбувалися в Росії. Він хотів створити недержавний центр розслідувань для того, щоб розслідувати ці відмивання грошей, які велися російськими правоохоронцями. Але йому не дали це зробити, – заявив російський опозиціонер.

Пономарьов наголосив, що його основна версія вбивства така: це зробили люди, які стоять за згаданими відмиваннями грошей у Росії. Зокрема, це Олег Феоктистов – чинний генерал.

"У ФСБ Росії є кілька генералів, які мають право прямого дзвінка президенту Путіну. Феоктистов – це один з цих генералів", – наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець встиг поранити кілера, останній на межі смерті перебуває в лікарні. Українські правоохоронні органи вважають вбивство замовним політичним. Документи, які знайшли у ймовірного вбивці, свідчать, що він був українцем.

Теги: Україна Вбивство Вороненкова Кримінал Київ Корупція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
1002
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 11:05 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
6065
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
У Раді хочуть звільнити Нищука
 23 листопада 2016 , 16:51 1
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
Луценко назвав версії вбивства Вороненкова
сьогодні , 15:48
27 українців стали лауреатами премії "Люди нового часу 2016"
 2 грудня 2016 , 19:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук