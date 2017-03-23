Пономарьов назвав особу, яка може стояти за вбивством Вороненкова

Убитий екс-депутат Росії Денис Вороненков розслідував відмивання грошей російськими правоохоронцями. Тому до його вбивства можуть бути причетні фігуранти цієї справи.

Про це під час брифінгу в Києві розповів російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"Денис був дуже цінним придбанням для України, він справді дуже багато знав. Він знав якраз про те, що робить вразливою путінську владу, – про фінасові потоки, справу "трьох китів". Це одна із найрезонансніших справ початку 2000-х років, коли багато генералів втратили свої позиції і було змінено повністю керівництво митниці. І на цьому Денис здобув дуже багато ворогів", – сказав він.

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Пономарьов розповів, що ці вороги вже влаштовували замахи на нього в Росії. Тоді Вороненкова вилікували у Франції. Коли він став депутатом Держдуми Росії, було три спроби зняти з нього депутатську недоторканність. А на останніх виборах були грубі фальсифікації, де йому не дали переобратися, хоча, швидше за все, він переміг там, зазначив Пономарьов. Саме тому Вороненков з дружиною і виїхав в Україну.

Тут він дав свідчення у справі Януковича і збирався працювати над розслідуванням цих корупційних справ, які відбувалися в Росії. Він хотів створити недержавний центр розслідувань для того, щоб розслідувати ці відмивання грошей, які велися російськими правоохоронцями. Але йому не дали це зробити, – заявив російський опозиціонер.

Пономарьов наголосив, що його основна версія вбивства така: це зробили люди, які стоять за згаданими відмиваннями грошей у Росії. Зокрема, це Олег Феоктистов – чинний генерал.

"У ФСБ Росії є кілька генералів, які мають право прямого дзвінка президенту Путіну. Феоктистов – це один з цих генералів", – наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець встиг поранити кілера, останній на межі смерті перебуває в лікарні. Українські правоохоронні органи вважають вбивство замовним політичним. Документи, які знайшли у ймовірного вбивці, свідчать, що він був українцем.