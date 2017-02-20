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Попкорн із золотом та лобстери: чим годуватимуть на церемонії "Оскар"

18:00, сьогодні 155 Читать новость на русском
Фуршет на
Фуршет на "Оскарі" / people.com

Вже цієї неділі в США відбудеться 89 церемонія нагородження головної кінопремії року – "Оскар".

Після вручення нагород для всіх учасників церемонії чекатиме святковий фуршет, передає Рeople.

Спеціальне меню для головної кіновечірки року готуватиме шеф-кухар Губернаторського балу Вольфганг Пак. Він робитиме це вже в 23 раз.

Відомий кулінар для зіркових гостей підготував понад 50 різноманітних страв, серед яких вишуканий пиріг з куркою та чорними трюфелями, корн-догиз лобстера, ребра Вагю в спеціях з пармезаном та попкорн із золотим пилом.

Вольфганг Пак розповів, що цьогорічне меню припаде до смаку і м’ясоїдам, і вегетаріанцям, а на створення страв шефа надихнули фільми, які були номіновані.

На напоях в Голлівуді також вирішили не економити: на столах буде шампанське Piper-Heidsieck, каліфорнійське вино від Френсіса Форда Копполи і коктейлі на основі віскі Hilhaven Lodge.

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На десерт у зірок будуть лава-кейки, різноманітні види морозива, вафлі та карамельно-капучінові льодяники у вигляді статуеток "Оскар" та багато іншого.

Теги: Культура LifeStyle Оскар Голлівуд Оскар-2017
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