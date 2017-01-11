Попри потепління в Україні люди продовжують гинути через негоду

В Нацполіції повідомляють, що через ускладнені погодні умови на дорогах України загинуло шестеро осіб.
Майже півсотні зазнали поранень.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.
За даними відомства, за минулу добу шестеро людей загинуло, травми отримали 46 громадян.
Аварійно критичною ситуація залишається на дорогах у Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, з 6 січня в західних областях України спостерігалось різке знищення температури, а на півдні та в центрі кілька днів без перерви йшли сильні снігопади.
Проте вже з 9 січня, за прогнозами синоптиків, погода мала покращитись, але люті морози до кінця січня ще накриють Україну.
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