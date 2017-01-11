  • укр
  • рус
11:46
11 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Про що мріє російська речниця МЗС. Нове мірило добробуту росіян
Вєсті Кремля
09:44, сьогодні
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, 10 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Українська для донецьких чиновників
Випуск новин
10:42, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Попри потепління в Україні люди продовжують гинути через негоду

11:10, сьогодні 270 Читать новость на русском
Українці продовжують гинути від негоди
Українці продовжують гинути від негоди / 24 Канал

В Нацполіції повідомляють, що через ускладнені погодні умови на дорогах України загинуло шестеро осіб.

Майже півсотні зазнали поранень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

За даними відомства, за минулу добу шестеро людей загинуло, травми отримали 46 громадян.

Аварійно критичною ситуація залишається на дорогах у Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, з 6 січня в західних областях України спостерігалось різке знищення температури, а на півдні та в центрі кілька днів без перерви йшли сильні снігопади.

Проте вже з 9 січня, за прогнозами синоптиків, погода мала покращитись, але люті морози до кінця січня ще накриють Україну.

Теги: Україна Негода в Україні Погода Поліція Жертви
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
сьогодні, 08:17 Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
2185
Украине не нужны были
10 січня, 22:25 Украине не нужны были "Оплоты" внутри страны, теперь они не нужны и Таиланду
Володимир Шередега 8 17208
Легалізувати все:
10 січня, 21:00 Легалізувати все: "Секс – не злочин!"
Яніна Ткачук 11 3901
Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
10 січня, 20:00 Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
Анна Косинська 10975
Азаров і
10 січня, 19:01 Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
Інна Жолобович 3034
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Синоптики розповіли, де дощитиме в Україні на початку тижня
 9 жовтня 2016 , 14:38
У Києві побили журналіста
 26 липня 2016 , 15:18 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук