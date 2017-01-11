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Попри санкції, українські фірми працюють у Криму

21:10, сьогодні 184 Читать новость на русском
Деякі українці не знають, що таке заборона
Деякі українці не знають, що таке заборона / "15 хвилин"

Вже три роки минули після анексії Криму, однак низка українських виробників і торгових компанії, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн, продовжує свою діяльність на півострові, постачаючи туди продукцію.

Як пише кримський ресурс "15 хвилин", сприяє їм у цьому сама Україна.

Так, станом на січень 2017 року в Криму працюють кілька великих українських компаній.

Деякі з них, до прикладу, мережа супермаркетів АТБ, лише змінили назви магазинів, але до сих пір реалізують через них українські товари. А кілька десятків магазинів компанії EVA продовжують працювати в Криму в тому ж режимі, що і до окупації.

Чумак, Крим, окупація

Журналісти підкреслюють, що продаються тут ті самі товари, що і на материковій частині України. До прикладу, на полицях супермаркетів представлено продукцію таких відомих українських торгових марок, як "Чумак", "Моршинська", "Оліс", "Біокон", "Верес" та інші.

Крім того, на півострові функціонує магазин відомого бренду українського дизайнера a.TaNbyAndreTan, хоча цієї інформації немає на офіційному сайті. А розташовується він за тією ж адресою, в тому ж торговельному центрі, що і до окупації.

Андре Тан, Крим

Як розповіли менеджери торговельних мереж у коментарі ресурсу, після початку блокади півострова, а потім введення урядом України заборони на постачання комерційних партій товарів до Криму, поставки української продукції туди йдуть через прикордонні пункти в Харківській області та зону АТО.

Читайте також: В ЄС без проблем можна купити вино з окупованого Криму: опубліковані фото

Теги: Україна гроші Новини Криму Анексія Криму Санкції
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