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Популісти і корупціонери – не та європейська якість політики, до якої ми прагнули, – політолог

07:00, сьогодні 617 Читать новость на русском
Чого Україна досягла за три роки після Революції Гідності?
Чого Україна досягла за три роки після Революції Гідності? / 24 канал

Найбільше досягнення після Революції Гідності – це визначення геополітичного вектору розвитку України. Питання: куди ми рухаємося, на схід чи захід, розривало український політикум зсередини з часів незалежності і створювало достатньо конфліктну ситуацію в державі.

Про це сайту "24" в коментарі розповів голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

За його словами, тепер у нас є розуміння європейського вибору України, це важливий фундамент. Адже такої проблеми не мали країни, на які ми сьогодні орієнтуємося – приміром, у Східній Європі. Тепер це питання закрите. Також, на думку політичного експерта, розпочалися досить успішні реформи, зокрема – збройних сил і правоохоронних органів. Хоча, зауважує Таран, за три роки під час війни їх було складно проводити.

Найбільшим мінусом Сергій Таран вважає те, що українська політика не стала якісно європейською.

Ми говоримо про Європу, але насправді українська політика розривається між тими, хто купує голоси за гречку, і між тими, хто займається популізмом, закликає до невідомо чого і не прораховує логічних наслідків. Ця проблема між популістами і корупціонерами – не є та європейська якість політики, до якої ми мали б прагнути. І це питання не лише до політиків, а й до виборців, які не навчилися, про що насправді має бути політика,
– наголошує експерт.

Українці, вважає Сергій Таран, повинні розуміти, що політика – це не про емоції, а про логіку, стратегію, відповідальність. В Україні, зазначає він, часто політику розуміють, як емоційну піну: хто сказав краще на телебаченні, той і молодець. А той, хто щось зробив, на нього не звертають уваги.

"Має бути обопільна робота: і політиків, які мають давати відповідну продукцію і дії, і громадян, які мають за це голосувати. Проблема в тому, навіть якщо зараз хтось з політиків почне пропонувати якісь розумні програми і стратегії, то не факт, що їх так масово підтримають, як тих, хто пропонує емоційні фрази. Це величезний виклик", – наголошує політолог.

На переконання Тарана, в країні необхідно створити нові політичні інституції, які б сприяли приходу до влади тих політиків, які не купують голоси за гречку.

Україна повинна адаптуватися до європейських принципів політики. Де б гроші мали менше значення, ніж це поки є у нас,
– підкреслив він.

Водночас, зазначає експерт, заклики до третього Майдану – це провокація. Адже під час війни ніякі майдани не організовуються – якщо це, звичайно, не на користь ворога. Під час війни, наголошує Таран, важливо об’єднати всі зусилля – політичних сил і громадян.

Якщо ми станемо розхитувати ситуацію всередині і грати за московським сценарієм, то майдан буде, але держави – ні,
– підкреслив Сергій Таран.

Нагадаємо, 18-20 лютого в Україні відзначають третю річницю Революції Гідності.

Тим часом Російська Федерація надала громадянство 12 екс-"беркутівцям", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів під час Революції Гідності. Серед них і екс-командир спецроти "Беркут" Дмитро Садовник, який втік з під домашнього арешту в Україні.

Теги: Політика Україна Євромайдан Корупція Євроінтеграція
Джерело: 24 канал
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