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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Популярна американська телеведуча не відкидає участі у президентських виборах

22:35, 1 березня 498 Читать новость на русском
Опра Вінфрі не проти замінити Трампа
Опра Вінфрі не проти замінити Трампа / Getty images

Відома американська телеведуча Опра Вінфрі не відкидає можливості, що висуватиме свою кандидатуру для участі у майбутніх президентських виборах у США.

Про це вона розповіла в ефірі The David Rubenstein Show.

Вінфрі пояснила, що раніше відкидала навіть думку про таку можливість – відсутність досвіду в держуправлінні була для неї приводом, щоб не балотуватися на пост глави держави.

"Взагалі-то я ніколи над цим не думала, навіть про таку можливість. Я вважала, що у мене немає досвіду. А тепер я думаю "Оу", – з усмішкою відповіла Вінфрі.

Опра Вінфрі на сьогодні є однією з найзнаменитіших та впливових публічних персон США. Вона багато років поспіль підтримує Демократичну партію.

Дивіться також: Історії успіху. Опра Вінфрі – королева телебачення

Теги: США LifeStyle Політика Опра Уінфрі
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