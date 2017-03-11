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Популярна серед українців туристична країна змінює правила отримання віз

09:21, сьогодні 1456 Читать новость на русском
Єгипетські піраміди
Єгипетські піраміди

Відтепер для того, щоб отримати візу в Єгипет, достатньо заповнити електронну форму. І дочекатися, коли на електронну пошту прийде підтвердження.

Уряд Єгипту схвалив впровадження системи електронних віз до літа 2017 року. Про це з посиланням на єгипетське видання "Аль-Масрі аль-Яум" повідомляє ТАСС.

На думку самих урядовців, така система допоможе зняти навантаження з сил безпеки. Також дозволить самим туристам простіше потрапити в країну. Адже зараз візу можна отримати на самому кордоні, однак подорожуючим інколи доводиться вистоювати величезні черги.

У лютому влада Єгипту оголосила про підвищення з 1 липня вартості одноразової в'їзної туристичної візи з 25 до 60 доларів, а багаторазової – до 70 доларів.

Читайте також: З квітня українці зможуть відвідувати ще одну країну без віз

Теги: Подорожі LifeStyle Єгипет
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