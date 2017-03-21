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Популярна туристична країна вирішила не підвищувати плату за візи

21:14, сьогодні 135 Читать новость на русском
Єгипет скасовує обіцяне підвищення цін на візи
Єгипет скасовує обіцяне підвищення цін на візи / Getty images

У Єгипті вирішили відмовитись від планів підвищити плату за в’їзні туристичні візи.

Про відповідне рішення повідомив міністр туризму Єгипту Ях’я Рашед, пишуть місцеві ЗМІ.

Як пояснив міністр, уряд країни вирішив зберегти ціну туристичної візи на рівні 25 доларів, а піврічної мультивізи – на рівні 60 доларів.

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Нагадаємо, у лютому стало відомо, що з 1 березня Єгипет піднімає вартість віз для туристів, які в'їжджають в країну, з 25 до 60 доларів. Згодом рішення про підвищення було перенесене на липень цього року.

Пізніше у Єгипті повідомили про зміну правил для отримання віз.

Теги: Єгипет гроші Подорожі LifeStyle
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