Популярні знеболювальні виявилися небезпечними для жінок

Довготривалий прийом знеболювальних засобів на основі ібупрофену або ацетамінофену виявився причиною втрати слуху у жінок.

Про це свідчить нове дослідження американських науковців, повідомляє Time.

Зокрема, науковці зясували, що у жінок, які більше шести років вживали такі знеболювальні препарати, ризик втрати слуху зростав на 10%. При цьому жінки, які вживали аспірин, аналогічних проблем зі слухом не мали.

У дослідженні взяли участь 55 тисяч жінок.

При цьому дослідники зазначили, що часте вживання будь-якого знеболювального засобу є небезпечним, особливо, якщо його вживання не контролює лікар.

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