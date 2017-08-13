Популярний американський співак застряг в ліфті і півгодини слухав свою пісню "на повторі"

Американський співак Фаррелл Вільямс застряг у ліфті разом з іншими людьми перед початком прем'єри дитячого анімаційного серіалу від компанії Netflix. Проте за час затримки, артист був змушений слухати в ліфті власну пісню півгодини часу.

Про такий курйозний випадок повідомляє Buzzfeed.

Відома пісня Фарелла Вільямса "Happy" "безперебійно" грала в колонці звукової системи. Після "визволення" з ліфта Вільямс вийшов на сцену в гарному настрої і пожартував про кумедну ситуацію.

"Ми застрягли в ліфті, але тепер я з вами... Там було спекотно", – сказав співак.

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