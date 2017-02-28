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Популярний гурт "Без Обмежень" презентував новий альбом і розпочав тур з аншлагів

14:27, сьогодні 28 Читать новость на русском

Музиканти "Без Обмежень" презентували довгоочікуваний альбом "5хвилин" і на його підтримку розпочали свій наймасштабніший тур Україною.

Сергій Танчинець, фронтмен "Без Обмежень":

"5хвилин" – це наша "дитина", яку ми бережно зрощували, вкладали в неї все найкраще, що накопили за довгі роки існування. Альбом має різні за характером та звучанням пісні. Ми почали співпрацю з відомим та надзвичайно талановитим саунд-продюсером Артуром Данієляном, який вніс своє особливе звучання в нашу музику. Гадаю, всім нашим прихильникам буде дуже цікавим цей матеріал.

Послухати альбом "5хвилин" можна тут.

Всеукраїнський тур гурту "Без Обмежень" розпочався з аншлагів. Вже на перший концерт у Рівному організатори розпродали всі квитки. І навіть змушені були поставити додаткові стільці, аби вмістити всіх охочих. На цьому концерті кілька пісень виконали друзі музикантів – Павло Пігура та Віталій Сичак (проект The Oscar Wild). Повними залами також зустріли "Без Обмежень" Харків і Дніпро. Попереду ще багато концертів – гурт відвідає всі головні регіони України.

Сергій Танчинець розказав, на що можна очікувати під час концерту: "Будемо щасливі представити наш новий альбом "5хвилин". Сподіваємось, він усім сподобається. Крім того, обіцяю, що будуть не тільки нові пісні, але й ті, які ви давно любите".

ДОВІДКА
"Без Обмежень" – відомі українські рок-романтики. Це гурт, який не заганяє себе в жорсткі рамки формату чи стилю, без кордонів в почуттях. В музиці відчувається живий саунд, справжній драйв і соковитий смак життя. На сьогодні "Без Обмежень" презентували більше 40-ка пісень, 8 кліпів, написади саунд-трек до фільму Олега Борщевського "Німфо", який показували в Каннах, та навіть гімн спортивної команди! Гурт бере участь у численних фестивалях та івентах, активно долучається до різноманітних соціальних проектів. В 2016 році "Без Обмежень" брали участь у популярному шоу "Х-фактор".

"Без Обмежень" – "Без неї ніяк"

Слухайте також: Гурт "Без Обмежень" у свій день народження презентував пісню

Теги: Музика Фотоновини Без Обмежень Культура
Джерело: 24 Канал
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