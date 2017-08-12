Популярний хіт Monatika переклали для людей з проблемами слуху: відео

Відому пісню українського співака Monatika "Кружит" адаптували та переклали на мову жестів.

Готову роботу автори проекту опублікували в YouTube.

"Наша команда працює над веб-платформою, яка дозволить людям, які слабко чують або у них взагалі відсутній слух навчатися, знаходити роботу і жити більш щасливим життям", – підписали відеороботу учасники проекту.

У своєму Facebook одна з авторів Юлія Бевзенко зазначила, що для створення кліпу знадобилося всього 20 годин. Вона розповіла, що ідею перекладу відеокліпу на мову жестів вони запропонували співаку Monatik, і він з радістю погодився.

"Нас підтримав Монатік, надіславши відео з фразою "Ви так особливі", жестовою мовою. З моменту, як ми написали Дімі і до того як він надіслав нам відео, минуло чотири години", – додала Юлія.

Читайте також: Чути серцем: пісню "Океану Ельзи" переклали мовою жестів