Популярний хіт Monatika переклали для людей з проблемами слуху: відео

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Відому пісню українського співака Monatika "Кружит" адаптували та переклали на мову жестів.
Готову роботу автори проекту опублікували в YouTube.
"Наша команда працює над веб-платформою, яка дозволить людям, які слабко чують або у них взагалі відсутній слух навчатися, знаходити роботу і жити більш щасливим життям", – підписали відеороботу учасники проекту.
У своєму Facebook одна з авторів Юлія Бевзенко зазначила, що для створення кліпу знадобилося всього 20 годин. Вона розповіла, що ідею перекладу відеокліпу на мову жестів вони запропонували співаку Monatik, і він з радістю погодився.
"Нас підтримав Монатік, надіславши відео з фразою "Ви так особливі", жестовою мовою. З моменту, як ми написали Дімі і до того як він надіслав нам відео, минуло чотири години", – додала Юлія.
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