Популярний лоукост-автобус перекинувся у Польщі: постраждало майже 30 людей

У Підкарпатському воєводстві Польщі, що межує з Україною, перекинувся автобус популярного у Європі польського перевізника PolskiBus, який відомий своїми низькими цінами на квитки.

Інцидент трапився вранці суботи поблизу міста Нова Демба, коли автобус виконував рейс з Варшави до Жешува, пишуть Wiadomosci.

На момент аварії в салоні перебувало 85 осіб. 38 з них отримали травми різного ступеня важкості – їх довелось госпіталізувати.

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Як інформує видання, семеро з госпіталізованих перебувають у доволі важкому стані.

На фото, які поширюють польські ЗМІ, видно, як двоповерховий автобус перевернувся на бік на узбіччі дороги.

За попередньою версією поліції, водій був тверезим, але відолікся під час їзди. Попередні висновки показують, що габаритний транспорт зачепив ліхтарі і з'їхав у канаву, після чого сам автобус перевернувся.