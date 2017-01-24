Популярний український оператор зв’язку б’є на сполох через масові крадіжки

"Укртелеком" заявив про можливі проблеми зі зв’язком на Дніпропетровщині через часті крадіжки кабелю.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Укртелекомі" підрахували, що У 2016 році зафіксували 19 тисяч випадків крадіжок, із них майже 9 тисяч – у Дніпропетровській області. При цьому у компанії заявили, що суд діє неефективно щодо порушників.

Насамперед просимо вибачення у наших абонентів за відсутність зв'язку, але ситуація з крадіжками досягла критичної точки і "Укртелеком" фізично не встигає відновлювати пошкодження,

– розповів директор з корпоративних комунікацій ПАТ "Укртелеком" Михайло Шуранов.

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