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Телеканал новин 24 Поп-зірки, їжа з топ-ресторану, павільйон ВДНГ: як фіскали гуляли на корпоративі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поп-зірки, їжа з топ-ресторану, павільйон ВДНГ: як фіскали гуляли на корпоративі

10:20, сьогодні 252039 Читать новость на русском
Фіскальна служба з розмахом відгуляла
Фіскальна служба з розмахом відгуляла / Дмитро Гнап

Державна фіскальна служба в одному за павільйонів на ВДНГ влаштувала масштабну корпоративну вечірку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Дмитро Гнап.

За його словами, фіскали знали цілий павільйон на ВДНГ, а їжа на заході була від мережі ресторанів "Світова карта".

Не забули представники фіскальної служби і про розваги – потішили їх своїми виступами шоу "Вартові мрій" і поп-зірки.

Зазначається, що на заході гуляло близько тисячі осіб, а свято відкривав сам очільник відомства Роман Насіров.

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Теги: Україна Київ Державна фіскальна служба LifeStyle відпочинок Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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