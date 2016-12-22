Поп-зірки, їжа з топ-ресторану, павільйон ВДНГ: як фіскали гуляли на корпоративі

Державна фіскальна служба в одному за павільйонів на ВДНГ влаштувала масштабну корпоративну вечірку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Дмитро Гнап.
За його словами, фіскали знали цілий павільйон на ВДНГ, а їжа на заході була від мережі ресторанів "Світова карта".
Не забули представники фіскальної служби і про розваги – потішили їх своїми виступами шоу "Вартові мрій" і поп-зірки.
Зазначається, що на заході гуляло близько тисячі осіб, а свято відкривав сам очільник відомства Роман Насіров.
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