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Поради, як нейтралізувати наслідки алкоголю для шкіри

15:51, сьогодні 129 Читать новость на русском
Слідкуйте за своєю шкірою!
Слідкуйте за своєю шкірою! / Фото з відкритих джерел

Після веселих вихідних можна помітити, як ваша шкіра стала дещо іншою, ніж була раніше. Експерти зазначають, що найбільш очевидним наслідком проблем на шкірі може бути занадто велика кількість випитого алкоголю.

Про це розповіли на Daily Mail.

Австралійський спеціаліст по догляду за шкірою Марі Енна-Косьолон пояснила, що відбувається з вашою шкірою після ночі вживання алкоголю, і, що більш важливо, як нейтралізувати заподіяну шкоду.

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Експерт вважає, що зневоднення – це перша ознака хвороби шкіри і, отже, його не можна сприймати легковажно. Саме тоді шкіра утримує рідину, що призводить до набряклості шкіри на наступний день після вживання занадто великої кількості алкоголю.

Що цікаво, не весь алкоголь має однаковий вплив на шкіру.

Слід мати на увазі, що різний алкоголь чинить різний вплив на шкіру, так що дотримуйтеся правила: чим чистіший напій, тим краще. Горілка, джин і текіла будуть мати менший вплив і швидко будуть виведені з вашого організму. Також додайте після кожного напою склянку звичайної води,
– радить фахівець.

Тому, щоб уникнути таких наслідків від алкоголю як почервоніння, зневоднення і набряклість, Марі радить спочатку очистити шкіру навіть просто водою, а потім нанести фруктову маску, яка дозволить концентрованим продуктам проникнути глибше в шкіру.

Один з найшвидших способів позбавитись дефектів на шкірі після алкоголю, – це нанести охолоджені пакетики чаю на повіки, або ж випити охолоджені електролітні напої (спортивний напій, який забезпечує організм водою і вуглеводами) чи природну кокосову воду.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Алкоголь
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