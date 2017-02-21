По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"

План щодо врегулювання конфлікту в Україні, що передбачає винесення на референдум питання передачі Криму в оренду Росії на 50 чи 100 років, який передав екс-раднику Трампа Майклу Флінну нардеп Андрій Артеменко, зчинив багато галасу. Що пропонує Артеменко і хто зацікавлений у реалізації плану, – в матеріалі сайту "24".
Поява так званого "плану Артеменка", який було опубліковано впливовим американським виданням The New York Times, стало для українського політикуму несподіванкою. В Україні ще не встигли обговорити і розкритикувати план відомого українського олігарха Віктора Пінчука про "болючі компроміси" щодо врегулювання ситуації в нашій державі. А тут новий план, причому, компромісами в ньому і не пахне. Він достатньо радикальний (Артеменко представляє фракцію Радикальної партії Ляшка, щоправда, з фракції його оперативно виключили, – "24").
Звертає на себе увагу, що "план Артеменка" був переданий нардепом у Білий дім, як стверджує The New York Times, колишньому раднику президента США з національної безпеки і оборони Майклу Флінну. Екс-радника, нагадаємо, запідозрили в приховуванні своїх контактів з російським послом в США Сергієм Кисляком і перевищенні повноважень, через що він був змушений піти у відставку. Однак "план Артеменка" потрапив до Флінна ще під час інавгурації Трампа, на яку було запрошено українського парламентаря. Вочевидь, Андрій Артеменко поїхав на інавгурацію з конкретною метою і за сприяння зацікавлених осіб.
Майкл Флінн виступав за зняття санкцій і знайомий з Путіним особисто
Отже, начебто Артеменко (експерти вважають, що народний депутат був лише "посередником") передбачає наступні кроки для врегулювання конфлікту в Україні. По-перше, проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років. По-друге, виведення російських військ зі сходу України. По-третє, встановлення контролю України над неконтрольованою частиною кордону на сході, створення фонду відновлення Донбасу і згодом – зняття санкцій з Росії. Іншими словами, здати Крим в обмін нібито на мир на сході України. При цьому Москва нарешті отримає бажаний для себе у всіх сенсах результат.
Сам Андрій Артеменко заявив, що при умові, якщо Україна, Росія і США, як посередник, до кінця року узгодять у парламентах всі пункти цього "плану", то в 2018 році можна буде ставити крапку у війні, розв'язаній Кремлем.
Можна скільки завгодно кричати: "зрада" і "ганьба", можна перейменовувати пам'ятники і вулиці, але економіці від цього краще не стає,
– вважає нардеп.
В українському політикумі такий план викликав велике обурення. Особливо у лідера радикалів Олега Ляшка, для якого, схоже, дії нардепа власної фракції стали сюрпризом. Ляшко заявив, що Артеменко мусить скласти депутатський мандат. Зрештою, обмежилися виключенням його з фракції Радикальної партії.
Міністр закордонних справ Російської федерації Сергій Лавров, зрозуміло, зробив здивований вигляд, заявивши, що "у самого себе орендувати нічого неможливо". За його словами, подібні плани "віддають, з одного боку, маніловщиною, а з іншого, показують, що триватимуть спроби переписати правила гри".
До речі, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав інформацію те, що він передавав план Артеменка Фліну "фейком". Хоча визнав, що у нього була коротка зустріч з українським нардепом.
В спостерігачів не виникає сумнівів, що цей план, вочевидь, розробляли кремлівські аналітики, а Андрій Артеменко просто виступив комунікатором. До того ж, передав він ці пропозиції не кому-небудь в оточенні Трампа, а Майклу Флінну, який відомий своїми симпатіями до Росії, а також як прибічник обмеження антиросійських санкцій.
Як зазначив у коментарі сайту політичний аналітик Михайло Басараб, у співпраці з російськими спецслужбами підозрюється низка наближених до Дональда Трампа осіб. В тому числі і сумнозвісний політтехнолог Пол Манафорт, якого називають одним із переговірників, через якого умовно "план Артеменка" потрапив до Флінна. За словами Басараба, хоча Манафорта в розпал виборів президента США звільнили з поста керівника штабу Трампа, ні в кого немає сумнівів, що він залишається одним з впливових "генераторів" ідей в оточенні Трампа. До того ж, Пол Манафорт свого часу працював на Януковича і комунікував з групою Льовочкіна, з яким окремі експерти пов’язують Артеменка.
З інсайдерських джерел відомо, що Артеменко потрапив до передвиборчого списку Ляшка за "квотою" екс-керівника адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Це "секрет полішинеля", що Олег Ляшко свого часу мав політично-бізнесові контакти з Льовочкіним,
– зазначає Михайло Басараб.
За словами народного депутата Сергія Лещенка, пропозицію Артеменка здати окупований Крим в оренду Росії насправді сформулювали лідери "Опоблоку" після консультацій з владою РФ.
Всі обговорюють "план Артеменка". За моєю інформацією, "план Артеменка" – це план Льовочкіна-Бойка/Суркова (радник Путіна – "24"). Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому буде грати роль фронтмена,
– пише він у Facebook.
"План Артеменка" розробила група Бойка-Льовочкіна з фракції "Опоблок"?
Парламентарій також зазначає: Андрій Артеменко в 2002 році перебував під кримінальним розслідуванням. Йому інкримінували викрадення 4 мільйонів доларів і замах на викрадення ще 8 мільйонів доларів. Однак згодом справу закрили – при досить сумнівних обставинах.
На думку Михайла Басараба, такий складний ланцюг передачі плану щодо врегулювання конфлікту в Україні в Білий дім обраний не просто так.
В плані міститься максимальний компроміс, на який готова була піти Москва у перемовинах з новою адміністрацією Трампа щодо вирішення "українського питання". Вочевидь, це було зондування ґрунту, щоб вивчити реакцію Трампа на ті чи інші варіанти компромісу між Білим домом і Кремлем. Тому цей план передавався не напряму від Москви, а через українських суб’єктів,
– говорить політолог.
А директор Центру суспільних відносин Євген Магда підкреслює: якщо про цей план пише американська преса, то, вочевидь, був цілеспрямований витік інформації і докладені певні лобістські зусилля. При цьому він зазначає: в Росії усвідомлюють, який негативний ефект мають санкції для економіки і що проти них треба боротися. Тому й з’являються "плани Артеменка".
Але для початку Росія хоче скасувати або вийти з Мінських домовленостей, але так, щоб провина лягла на Україну,
– наголошує Магда.
За словами Басараба, це була спроба досягти підкилимних домовленостей між Москвою і Вашингтоном. Кремль, вважає Михайло Басараб, запропонував зрозумілий для американської демократії план "цивілізованого" розміну і "пристойного" оформлення анексії півострова. Адже, зазначає експерт, попри те, що Путін демонструє свою непоступливість, він розуміє, що з Трампом доведеться домовлятися.
"На виході ми б мали отримати повернення Донбасу на умовах Кремля і легітимацію анексії Криму. Референдум, за задумом розробників цього плану, повинен був легітимувати згоду українського суспільства. Оренда на 50 років фактично означає передачу Криму назавжди Росії", – наголошує Басараб.
Спеціальне чи випадкове викриття "плану Артеменка" можна вважати подарунком для України. Як зазначає Михайло Басараб, це суттєво обмежить можливості для маневру адміністрації Трампа у питанні досягнення компромісів з Кремлем щодо українського питання.
Це удар по можливості досягнення непублічних залаштункових домовленостей щодо України між США і Росією,
– зауважує політолог.
Однак, з іншого боку, в Україні всі чітко побачили, що Росія не полишить спроб досягнути бажаного для себе результату. По-перше, повернути Донбас Україні у вигляді федеративних республік, на чолі яких би стояли маріонетки Кремля. По-друге, легітимізувати Крим у складі РФ. По-третє, добитися зняття санкцій.
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Артеменко виступив лише суб’єктом подання плану Кремля
В даному випадку дивує те, що офіційний Київ досі не запропонував конкретну стратегію щодо деокупації Криму і Донбасу. Як зауважує Євген Магда, намагання отримати бажаний для себе результат Росія не полишить.
На такі речі треба реагувати. Київ повинен наголошувати: Крим – український, ніхто нічого розмінювати не буде і не шукатиме з Росією сепаратних домовленостей. Повинен відбутися процес деокупації Криму,
– говорить експерт.
При цьому Магда підкреслює: на "план Артеменка" Україна повинна б відповісти стратегією повернення Криму та Донбасу, яка досі не оприлюднена. Є документи окремих міністерств, однак стратегії, затвердженої РНБО, яка мала б загальнонаціональний статус, немає.
Справді, Кремль розробляє один за одним плани щодо вирішення з Трампом "українського питання" без України, а Київ в цей час не може запропонувати реальну стратегію врегулювання конфлікту і реінтеграції окупованих Росією територій. Хоча Майкл Флінн пішов у відставку, а Дональд Трамп заявив, що Росія повинна повернути півострів і вивести війська з Донбасу, це ще нічого не означає. Москва просто почне діяти більш обережно.
Зараз якраз момент, аби показати свою рішучість і принциповість міжнародній спільноті і західним партнерам щодо шляхів розв’язання конфлікту в Україні. При цьому необхідно налагоджувати контакти з новою адміністрацією Трампа, щоб чергові "плани Артеменка" не були такою несподіванкою для Києва. Інакше наступного разу до такого плану в Білому домі можуть придивитися більш уважно.
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