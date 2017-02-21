По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"

План щодо врегулювання конфлікту в Україні, що передбачає винесення на референдум питання передачі Криму в оренду Росії на 50 чи 100 років, який передав екс-раднику Трампа Майклу Флінну нардеп Андрій Артеменко, зчинив багато галасу. Що пропонує Артеменко і хто зацікавлений у реалізації плану, – в матеріалі сайту "24".

Сюрприз від радикального нардепа

Поява так званого "плану Артеменка", який було опубліковано впливовим американським виданням The New York Times, стало для українського політикуму несподіванкою. В Україні ще не встигли обговорити і розкритикувати план відомого українського олігарха Віктора Пінчука про "болючі компроміси" щодо врегулювання ситуації в нашій державі. А тут новий план, причому, компромісами в ньому і не пахне. Він достатньо радикальний (Артеменко представляє фракцію Радикальної партії Ляшка, щоправда, з фракції його оперативно виключили, – "24").

Звертає на себе увагу, що "план Артеменка" був переданий нардепом у Білий дім, як стверджує The New York Times, колишньому раднику президента США з національної безпеки і оборони Майклу Флінну. Екс-радника, нагадаємо, запідозрили в приховуванні своїх контактів з російським послом в США Сергієм Кисляком і перевищенні повноважень, через що він був змушений піти у відставку. Однак "план Артеменка" потрапив до Флінна ще під час інавгурації Трампа, на яку було запрошено українського парламентаря. Вочевидь, Андрій Артеменко поїхав на інавгурацію з конкретною метою і за сприяння зацікавлених осіб.



Майкл Флінн виступав за зняття санкцій і знайомий з Путіним особисто

Отже, начебто Артеменко (експерти вважають, що народний депутат був лише "посередником") передбачає наступні кроки для врегулювання конфлікту в Україні. По-перше, проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років. По-друге, виведення російських військ зі сходу України. По-третє, встановлення контролю України над неконтрольованою частиною кордону на сході, створення фонду відновлення Донбасу і згодом – зняття санкцій з Росії. Іншими словами, здати Крим в обмін нібито на мир на сході України. При цьому Москва нарешті отримає бажаний для себе у всіх сенсах результат.

Сам Андрій Артеменко заявив, що при умові, якщо Україна, Росія і США, як посередник, до кінця року узгодять у парламентах всі пункти цього "плану", то в 2018 році можна буде ставити крапку у війні, розв'язаній Кремлем.

Можна скільки завгодно кричати: "зрада" і "ганьба", можна перейменовувати пам'ятники і вулиці, але економіці від цього краще не стає,

– вважає нардеп.

В українському політикумі такий план викликав велике обурення. Особливо у лідера радикалів Олега Ляшка, для якого, схоже, дії нардепа власної фракції стали сюрпризом. Ляшко заявив, що Артеменко мусить скласти депутатський мандат. Зрештою, обмежилися виключенням його з фракції Радикальної партії.

Ноги Кремля і спроба залаштункових домовленостей

Міністр закордонних справ Російської федерації Сергій Лавров, зрозуміло, зробив здивований вигляд, заявивши, що "у самого себе орендувати нічого неможливо". За його словами, подібні плани "віддають, з одного боку, маніловщиною, а з іншого, показують, що триватимуть спроби переписати правила гри".

До речі, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен назвав інформацію те, що він передавав план Артеменка Фліну "фейком". Хоча визнав, що у нього була коротка зустріч з українським нардепом.

В спостерігачів не виникає сумнівів, що цей план, вочевидь, розробляли кремлівські аналітики, а Андрій Артеменко просто виступив комунікатором. До того ж, передав він ці пропозиції не кому-небудь в оточенні Трампа, а Майклу Флінну, який відомий своїми симпатіями до Росії, а також як прибічник обмеження антиросійських санкцій.

Як зазначив у коментарі сайту політичний аналітик Михайло Басараб, у співпраці з російськими спецслужбами підозрюється низка наближених до Дональда Трампа осіб. В тому числі і сумнозвісний політтехнолог Пол Манафорт, якого називають одним із переговірників, через якого умовно "план Артеменка" потрапив до Флінна. За словами Басараба, хоча Манафорта в розпал виборів президента США звільнили з поста керівника штабу Трампа, ні в кого немає сумнівів, що він залишається одним з впливових "генераторів" ідей в оточенні Трампа. До того ж, Пол Манафорт свого часу працював на Януковича і комунікував з групою Льовочкіна, з яким окремі експерти пов’язують Артеменка.

З інсайдерських джерел відомо, що Артеменко потрапив до передвиборчого списку Ляшка за "квотою" екс-керівника адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Це "секрет полішинеля", що Олег Ляшко свого часу мав політично-бізнесові контакти з Льовочкіним,

– зазначає Михайло Басараб.

За словами народного депутата Сергія Лещенка, пропозицію Артеменка здати окупований Крим в оренду Росії насправді сформулювали лідери "Опоблоку" після консультацій з владою РФ.

Всі обговорюють "план Артеменка". За моєю інформацією, "план Артеменка" – це план Льовочкіна-Бойка/Суркова (радник Путіна – "24"). Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому буде грати роль фронтмена,

– пише він у Facebook.



"План Артеменка" розробила група Бойка-Льовочкіна з фракції "Опоблок"?

Парламентарій також зазначає: Андрій Артеменко в 2002 році перебував під кримінальним розслідуванням. Йому інкримінували викрадення 4 мільйонів доларів і замах на викрадення ще 8 мільйонів доларів. Однак згодом справу закрили – при досить сумнівних обставинах.

На думку Михайла Басараба, такий складний ланцюг передачі плану щодо врегулювання конфлікту в Україні в Білий дім обраний не просто так.

В плані міститься максимальний компроміс, на який готова була піти Москва у перемовинах з новою адміністрацією Трампа щодо вирішення "українського питання". Вочевидь, це було зондування ґрунту, щоб вивчити реакцію Трампа на ті чи інші варіанти компромісу між Білим домом і Кремлем. Тому цей план передавався не напряму від Москви, а через українських суб’єктів,

– говорить політолог.

А директор Центру суспільних відносин Євген Магда підкреслює: якщо про цей план пише американська преса, то, вочевидь, був цілеспрямований витік інформації і докладені певні лобістські зусилля. При цьому він зазначає: в Росії усвідомлюють, який негативний ефект мають санкції для економіки і що проти них треба боротися. Тому й з’являються "плани Артеменка".

Але для початку Росія хоче скасувати або вийти з Мінських домовленостей, але так, щоб провина лягла на Україну,

– наголошує Магда.

За словами Басараба, це була спроба досягти підкилимних домовленостей між Москвою і Вашингтоном. Кремль, вважає Михайло Басараб, запропонував зрозумілий для американської демократії план "цивілізованого" розміну і "пристойного" оформлення анексії півострова. Адже, зазначає експерт, попри те, що Путін демонструє свою непоступливість, він розуміє, що з Трампом доведеться домовлятися.

"На виході ми б мали отримати повернення Донбасу на умовах Кремля і легітимацію анексії Криму. Референдум, за задумом розробників цього плану, повинен був легітимувати згоду українського суспільства. Оренда на 50 років фактично означає передачу Криму назавжди Росії", – наголошує Басараб.

Подарунок для України чи промах влади?

Спеціальне чи випадкове викриття "плану Артеменка" можна вважати подарунком для України. Як зазначає Михайло Басараб, це суттєво обмежить можливості для маневру адміністрації Трампа у питанні досягнення компромісів з Кремлем щодо українського питання.

Це удар по можливості досягнення непублічних залаштункових домовленостей щодо України між США і Росією,

– зауважує політолог.

Однак, з іншого боку, в Україні всі чітко побачили, що Росія не полишить спроб досягнути бажаного для себе результату. По-перше, повернути Донбас Україні у вигляді федеративних республік, на чолі яких би стояли маріонетки Кремля. По-друге, легітимізувати Крим у складі РФ. По-третє, добитися зняття санкцій.

р

Артеменко виступив лише суб’єктом подання плану Кремля

В даному випадку дивує те, що офіційний Київ досі не запропонував конкретну стратегію щодо деокупації Криму і Донбасу. Як зауважує Євген Магда, намагання отримати бажаний для себе результат Росія не полишить.

На такі речі треба реагувати. Київ повинен наголошувати: Крим – український, ніхто нічого розмінювати не буде і не шукатиме з Росією сепаратних домовленостей. Повинен відбутися процес деокупації Криму,

– говорить експерт.

При цьому Магда підкреслює: на "план Артеменка" Україна повинна б відповісти стратегією повернення Криму та Донбасу, яка досі не оприлюднена. Є документи окремих міністерств, однак стратегії, затвердженої РНБО, яка мала б загальнонаціональний статус, немає.

Справді, Кремль розробляє один за одним плани щодо вирішення з Трампом "українського питання" без України, а Київ в цей час не може запропонувати реальну стратегію врегулювання конфлікту і реінтеграції окупованих Росією територій. Хоча Майкл Флінн пішов у відставку, а Дональд Трамп заявив, що Росія повинна повернути півострів і вивести війська з Донбасу, це ще нічого не означає. Москва просто почне діяти більш обережно.

Зараз якраз момент, аби показати свою рішучість і принциповість міжнародній спільноті і західним партнерам щодо шляхів розв’язання конфлікту в Україні. При цьому необхідно налагоджувати контакти з новою адміністрацією Трампа, щоб чергові "плани Артеменка" не були такою несподіванкою для Києва. Інакше наступного разу до такого плану в Білому домі можуть придивитися більш уважно.

Читайте також: Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні