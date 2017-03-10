Поранений британський журналіст знову вирушив у зону АТО

Поранений під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн виписався з лікарні Дніпра і знову вирушив на окупований Донбас.

Про це журналіст написав у своєму Facebook.

"У вівторок, 7 березня, я був виписаний з лікарні. Я отримав хороше відновленню завдяки чудовій роботі всього медичного персоналу. Мої очі ще загоюються, але зір має повернутися протягом декількох тижнів", – написав Нанн.

Він додав, що коли вийшов з лікарні, то разом з товаришем Володимиром поїхав на Донбас, щоб відвідати батьків і дитину загиблої подруги Олени, у якій Нанн гостював у день, коли сталася трагедія.

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Це було наше бажання: зустрітися з ними, спробувати допомогти і підтримати їх. Ми зробили те, що могли, і що вважали за правильне,

– зазначив журналіст.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що під час обстрілів Авдіївки поранень в обличчя зазнав британський фотокореспондент Крістофер Нанн.



Лікарі не гарантували, що йому вдасться зберегти зір на праве око.



16 лютого Крістофера Нанна прооперували у Дніпрі.